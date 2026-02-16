Logo TVN24
Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje prawne"

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny
Start systemu kaucyjnego uruchomił oszustów. "Próby nieuprawnionego uzyskania kaucji nie są 'sprytem' ani wykroczeniem - są przestępstwem zagrożonym poważnymi konsekwencjami prawnymi" - ostrzega jeden z operatorów systemu. Sieci handlowe informują, że takie działania są wyjątkiem, a nie normą. Ale na wszelki wypadek w recyklomatach stosowane są liczne zabezpieczenia.
Wpis w serwisie LinkedIn o mężczyźnie, który przed skanerem automatu macha puszką, a do maszyny wrzuca inne opakowania, wywołał dyskusję, na ile szczelny jest system kaucyjny. Sytuację zauważył i opisał Michał M. Sieczkowski, przedsiębiorca związany z branżą systemów kaucyjnych i opakowań przemysłowych.

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
