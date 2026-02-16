Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje prawne"

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

Wpis w serwisie LinkedIn o mężczyźnie, który przed skanerem automatu macha puszką, a do maszyny wrzuca inne opakowania, wywołał dyskusję, na ile szczelny jest system kaucyjny. Sytuację zauważył i opisał Michał M. Sieczkowski, przedsiębiorca związany z branżą systemów kaucyjnych i opakowań przemysłowych.