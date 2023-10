Butelki zwrotne z nowymi etykietami. Zmiana przepisów

O zmianach w przepisach jako pierwszy poinformował serwis DlaHandlu, który napisał o nich w kontekście "kłótni przy kasach" z powodu innej ceny na tzw. cenówce na sklepowej półce, a innej przy kasie. Serwis wysłał pytanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK ), czy sprzedawca nie powinien poinformować klienta o kaucji przed dokonaniem sprzedaży i czy informacja ta nie powinna być umieszczona przy towarze na półce.

System kaucyjny. Informacja będzie na opakowaniu

W załączniku do ustawy przedstawiono także wzór, jak takie oznakowanie będzie musiało wyglądać:

Załączniki do ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Wzór oznakowania kaucji Załączniki do ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Jednak to, że przepisy wchodzą w życie od 13 października, nie oznacza, że nowe oznaczenie pojawi się lada dzień na opakowaniach w sklepach.

"Zmiany prawne wchodzą w życie od 13 października, ale nie znaczy to, że od tego dnia butelki musza być znakowane. Ustawa zakłada okres przejściowy do końca 2024, kiedy to mogą funkcjonować obecne systemy kaucyjne, tak żeby branża miała czas na dostosowanie się" - wskazał UOKiK w odpowiedzi na nasze pytania.