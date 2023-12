Media: syn Jacka Kurskiego w paliwowej spółce

32-letni Zdzisław Antoni Kurski, najstarszy syn Jacka Kurskiego, został zatrudniony w Lotos Upstream, w grupie Orlen - podała "Rzeczpospolita". Dodała, że syn byłego szefa TVP to absolwent turystyki po AWF, a jego rola w Lotosie Upstream to młodszy specjalista, przy czym w strukturze korporacyjnej ma podlegać samemu prezesowi Markowi Woszczykowi.

"Rz": syn Kurskiego w Lotos Upstream

"Udało nam się dodzwonić na służbowy telefon Zdzisława Antoniego Kurskiego. Zapytał nas dlaczego interesuje nas sprawa jego zatrudnienia w Lotosie a kiedy wyjaśniliśmy mu, że jest to państwowa spółka a on jest synem wpływowego byłego prezesa TVP stwierdził, że 'to są jego prywatne sprawy i nie zamierza o nich rozmawiać'" - czytamy w gazecie.