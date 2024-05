W Urzędzie Morskim w Szczecinie podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności i raportu środowiskowego dla wschodniego toru podejściowego do portu w Świnoujściu. Wartość umowy wynosi blisko 10 milionów złotych. Powstanie toru jest kluczowe dla budowy w Świnoujściu terminala obsługującego wielkie kontenerowce.

Żeby w Świnoujściu mógł powstać tzw. port zewnętrzny, czyli terminal obsługujący wielkie kontenerowce, konieczne jest wykonanie toru podejściowego o głębokości technicznej 17 metrów, szerokości co najmniej 250 metrów i długości 70 kilometrów. Kluczowymi dokumentami dla tej inwestycji są m.in. studium wykonalności, raport środowiskowy, a także raport na odkład urobku i inne opracowania pomocnicze.

Zgodnie z umową podpisaną w poniedziałek dokumenty te przygotuje konsorcjum firm Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego i Eko-Konsult. Wartość umowy sięga blisko 9,8 mln zł, a czas na przygotowanie dokumentacji to 32 miesiące.

- Raport środowiskowy jest kluczowy dla uzyskania decyzji środowiskowej, która w przypadku tego projektu jest tym najważniejszym dokumentem. Prace czerpalne nie wymagają pozwolenia na budowę, więc dzięki tej decyzji będzie można ogłaszać postępowanie przetargowe na wykonanie tej inwestycji, czyli pogłębienie toru wodnego do Świnoujścia do 17 metrów - wyjaśnił Mateusz Samulak, szef spółki Projmors.

"To jest inwestycja o znaczeniu strategicznym"

Przygotowanie nowego toru wodnego i budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu planowane są na lata 2027-2029. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślił, że planowany port kontenerowy "będzie miał znaczenie nie tylko lokalne". Ma obsługiwać ładunki z Polski, ale także wschodniej części Niemiec oraz Czech i Słowacji.

- To jest inwestycja o znaczeniu strategicznym. Podejmujemy już konkretne działania, które będą prowadzić do tego, aby do portu w Świnoujściu mogły przypływać największe na świecie kontenerowce o długości 400 metrów - zapowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej.

Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu to jedna z inwestycji zapowiadanych jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość, których obronę deklarował w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

Marchewka przypomniał, że w "ostatnich miesiącach" wykonano analizę nawigacyjną nowego toru podejściowego i ogłoszono przetarg na wywiad ferromagnetyczny (w czerwcu nastąpi otwarcie ofert), a 15 kwietnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wydał tzw. decyzję lokalizacyjną.

Znaczenie nowego toru podejściowego

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Jarosław Siergiej zwrócił uwagę, że nowy tor podejściowy to projekt korzystny dla gospodarki i bardzo ważny dla bezpieczeństwa łańcuchów logistycznych.

- W obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy te tradycyjne łańcuchy logistyczne zostały przerwane lub zmienione, niezwykle ważną rolę (…) zaczęły odgrywać porty morskie. Szczególnie nasze porty, w Polsce, zarówno na wschodnim, jak i zachodnim wybrzeżu - przypomniał Siergiej.

Podkreślił, że 70-kilometrowy odcinek toru podejściowego będzie leżał w wyłącznej strefie ekonomicznej Polski. - Wobec tego zyskujemy niezależność co do przebiegu tego toru, jak i władztwa nad nim, a także poprawiamy warunki dostępowe do portu poprzez jego lokalizację na wodach zdecydowanie głębszych, czyli dostępnych dla statków o większym zanurzeniu - dodał prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu

Obecnie port w Świnoujściu przyjmuje statki o zanurzeniu do 13,2 metra, długości do 270 metrów i szerokości 40 metrów. Port zewnętrzny ma obsługiwać kontenerowce, ale również masowce o zanurzeniu 15 metrów, szerokości 60 metrów i długości 400 metrów.

"Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu" to zadanie, które uzyskało dofinansowanie z krajowego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. W lipcu ubiegłego roku podpisano preumowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 7,3 mld zł, a kwota dofinansowania z programu FEnIKS przekracza 2,8 mld zł.

W 2023 roku polskie porty przeładowały 145 mln ton towarów. Porty w Szczecinie i Świnoujściu 35,3 mln ton.

