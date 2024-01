Ministerstwo odpowiada posłowi PiS. "Jeden z kluczowych projektów"

Rząd Donalda Tuska o budowie portu kontenerowego w Świnoujściu

"Będzie to terminal głębokowodny, zdolny do przyjęcia i obsługi największych kontenerowców oceanicznych wchodzących na Morze Bałtyckie" - wskazano w odpowiedzi na pytania posłów.

Wiceminister o pogłębieniu kanału żeglugowego

Do kwestii budowy portu kontenerowego w Świnoujściu odniósł się również w poniedziałek we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter) wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

"Nowe inwestycje to wielka szansa na rozwój. Jedną z nich jest budowa portu kontenerowego w Świnoujściu, do którego będą mogły zawijać statki o długości do 400 metrów. Aby tak się stało, niezbędne jest pogłębienie kanału żeglugowego o długości 70 km do głębokości 17 metrów" - napisał poseł KO.