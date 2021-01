Zbliża się święto Trzech Króli. Czy jest to dzień wolny od pracy?

W środę 6 stycznia wypada święto Objawienia Pańskiego, znane też jako święto Trzech Króli. Czy jest to dzień wolny od pracy? Czy 6 stycznia sklepy będą otwarte? Czy dzieci i młodzież pójdą tego dnia do szkoły? Kiedy wypadają inne najbliższe dni świąteczne? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

"Za pracę w godzinach nadliczbowych – stanowiących przekroczenie dobowej normy czasu pracy – przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia" - instruuje PIP.

Kolejne dni świąteczne, w które także nie będziemy musieli iść do pracy, to Wielkanoc (niedziela 4 kwietnia) i Poniedziałek Wielkanocny (5 kwietnia). Kolejne święta w kalendarzu w pierwszej połowie tego roku to: Święto Pracy (sobota 1 maja) i Święto Narodowe Trzeciego Maja (poniedziałek). W niedzielę 23 maja wypada Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), a w czwartek 3 czerwca - Boże Ciało.