Ile wydamy w tym roku na święta? Prezenty coraz mniej ważne

Według najnowszego badania IBRiS, tegoroczne wydatki świąteczne przeciętnego gospodarstwa domowego wyniosą 1575,95 zł, co oznacza wzrost o około 8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. To najwyższy wynik w ostatnich pięciu latach, co w opinii autorów raportu może być efektem inflacji, ale także większej gotowości do świątecznych wydatków. W sumie polscy konsumenci wydadzą na święta Bożego Narodzenia 21,9 mld zł.