Z kraju Światowi liderzy debatują w Warszawie. Ruszyło Warsaw Security Forum 2026 Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prezes Fundacji Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski zapowiada 13. edycję Warsaw Security Forum Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Warsaw Security Forum / The Casimir Pulaski Foundation

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Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum odbywa się 12 i 13 października. Jej głównymi tematami są:

przyszłość NATO,

wojna Rosji przeciwko Ukrainie,

bezpieczeństwo wschodniej i północnej flanki Sojuszu,

współpraca Europy z państwami Zatoki Perskiej.

W panelu otwierającym wezmą udział premierzy Polski, Norwegii i Litwy, a perspektywę Ukrainy ma przedstawić zdalnie prezydent Wołodymyr Zełenski.

Prezentacja "Teorii zwycięstwa nad Rosją"

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie pierwsza publiczna prezentacja "Teorii zwycięstwa nad Rosją" generała Alexusa Grynkewicha, Naczelnego Dowódcy Sojuszniczych Sił w Europie. Koncepcja dotyczy przygotowania NATO do konfliktu o wysokiej intensywności, a jej istotnym elementem jest rok 2029, wskazywany jako kluczowy horyzont dla rozwoju gotowości europejskich i amerykańskich sił oraz potencjału przemysłu obronnego.

Krajem partnerskim tegorocznego Forum jest Norwegia, a rozmowy obejmą także współpracę nordycko-bałtycko-polską w dziedzinie obronności, energetyki i odporności państw.

Ważne miejsce w programie zajmują ponadto wojna w Ukrainie, rosyjska produkcja dronów i wykorzystywanie w nich zachodnich komponentów, a także sytuacja na Bliskim Wschodzie, napięcia wokół Iranu oraz ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, handel i globalne szlaki transportowe.