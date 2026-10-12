Światowi liderzy debatują w Warszawie. Ruszyło Warsaw Security Forum 2026
Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum odbywa się 12 i 13 października. Jej głównymi tematami są:
- przyszłość NATO,
- wojna Rosji przeciwko Ukrainie,
- bezpieczeństwo wschodniej i północnej flanki Sojuszu,
- współpraca Europy z państwami Zatoki Perskiej.
W panelu otwierającym wezmą udział premierzy Polski, Norwegii i Litwy, a perspektywę Ukrainy ma przedstawić zdalnie prezydent Wołodymyr Zełenski.
Prezentacja "Teorii zwycięstwa nad Rosją"
Jednym z najważniejszych punktów programu będzie pierwsza publiczna prezentacja "Teorii zwycięstwa nad Rosją" generała Alexusa Grynkewicha, Naczelnego Dowódcy Sojuszniczych Sił w Europie. Koncepcja dotyczy przygotowania NATO do konfliktu o wysokiej intensywności, a jej istotnym elementem jest rok 2029, wskazywany jako kluczowy horyzont dla rozwoju gotowości europejskich i amerykańskich sił oraz potencjału przemysłu obronnego.
Krajem partnerskim tegorocznego Forum jest Norwegia, a rozmowy obejmą także współpracę nordycko-bałtycko-polską w dziedzinie obronności, energetyki i odporności państw.
Ważne miejsce w programie zajmują ponadto wojna w Ukrainie, rosyjska produkcja dronów i wykorzystywanie w nich zachodnich komponentów, a także sytuacja na Bliskim Wschodzie, napięcia wokół Iranu oraz ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, handel i globalne szlaki transportowe.