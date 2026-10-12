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Światowi liderzy debatują w Warszawie. Ruszyło Warsaw Security Forum 2026

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Warsaw Security Forum 2025
Prezes Fundacji Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski zapowiada 13. edycję Warsaw Security Forum
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Warsaw Security Forum / The Casimir Pulaski Foundation
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W Warszawie rozpoczęło się Warsaw Security Forum 2026, dwudniowe spotkanie przedstawicieli świata polityki, wojska, dyplomacji, przemysłu obronnego i środowisk eksperckich z 90 państw.

Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum odbywa się 12 i 13 października. Jej głównymi tematami są:

  • przyszłość NATO,
  • wojna Rosji przeciwko Ukrainie,
  • bezpieczeństwo wschodniej i północnej flanki Sojuszu,
  • współpraca Europy z państwami Zatoki Perskiej.

W panelu otwierającym wezmą udział premierzy Polski, Norwegii i Litwy, a perspektywę Ukrainy ma przedstawić zdalnie prezydent Wołodymyr Zełenski.

Prezentacja "Teorii zwycięstwa nad Rosją"

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie pierwsza publiczna prezentacja "Teorii zwycięstwa nad Rosją" generała Alexusa Grynkewicha, Naczelnego Dowódcy Sojuszniczych Sił w Europie. Koncepcja dotyczy przygotowania NATO do konfliktu o wysokiej intensywności, a jej istotnym elementem jest rok 2029, wskazywany jako kluczowy horyzont dla rozwoju gotowości europejskich i amerykańskich sił oraz potencjału przemysłu obronnego.

Krajem partnerskim tegorocznego Forum jest Norwegia, a rozmowy obejmą także współpracę nordycko-bałtycko-polską w dziedzinie obronności, energetyki i odporności państw.

Ważne miejsce w programie zajmują ponadto wojna w Ukrainie, rosyjska produkcja dronów i wykorzystywanie w nich zachodnich komponentów, a także sytuacja na Bliskim Wschodzie, napięcia wokół Iranu oraz ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, handel i globalne szlaki transportowe.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Warsaw Security ForumNATO
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