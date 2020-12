Handlowy weekend w galeriach. W niektórych "masa" ludzi

Gdańsk

Łódź

- Ruch jest zwiększony w porównaniu do pracującego dnia, ale nie tak duży, jak w sobotę przed tygodniem, kiedy wielu mieszkańców po otwarciu galerii ruszyło do sklepów. Dziś na razie klientów nie ma aż tak wielu, ale spodziewamy się, że będzie ich więcej w godzinach popołudniowych. Tak samo było wczoraj - mówiła w niedzielę jedna z ekspedientek drogerii w galerii w centrum Łodzi.

Szczecin

- To jeden dodatkowy dzień handlu, gdy część ludzi ma wolne, ma więcej czasu. Nie bez znaczenia jest też aspekt bezpieczeństwa, bo niedziela handlowa pozwala rozładować liczbę klientów, która by mogła do nas przyjść, tylko w sobotę, przed nieczynną niedzielą, a tak liczba ludzi, którzy chcieliby do nas przyjść rozkłada się na dwa dni - mówiła Joanna Dybowska w rozmowie z TVN24 dyrektor marketingu w CH Galaxy w Szczecinie.