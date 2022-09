Nowy obowiązek dla właścicieli domów. Senacka komisja daje zielone światło

Senacka komisja infrastruktury jednogłośnie opowiedziała się we wtorek za przyjęciem z poprawkami noweli ustawy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków. Nowe przepisy mają przyczynić się do oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, którą uchwalił w połowie września Sejm.

Obowiązek sporządzania świadectw

Nowela wprowadza obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków indywidualnych czy wielorodzinnych. W przypadku budynków istniejących sporządzenie takich świadectw, jak tłumaczył podczas prac senackich wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, będzie konieczne "przy ewentualnej transakcji najmu lub sprzedaży". Dodał, że w przypadku nowo wybudowanego budynku świadectwo jest niezbędne "w czasie jego odbioru".

We wtorek nad nowelą, która dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, obradowała senacka komisja infrastruktury. Senatorowie zaproponowali do ustawy cztery poprawki, m.in. o charakterze legislacyjno-doprecyzowującym. Dwie zgłoszone zmiany dotyczyły kwestii udostępniania adresu poczty elektronicznej, inna - jak tłumaczył przedstawiciel senackiego Biura Legislacyjnego - miała związek z "dookreśleniem, że w całej ustawie chodzi o system teleinformatyczny, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków".

Kolejna zgłoszona poprawka wiąże się z art. 4 noweli i dotyczy zmiany tzw. przepisu przejściowego, który mówi m.in. o tym, że świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzone przed wejściem w życie ustawy "zachowują ważność przez okres na jaki zostały sporządzone" - wskazał przedstawiciel senackiego Biura Legislacyjnego.

Jak mówił podczas wtorkowych obrad wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, celem ustawy jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, "z nowoczesnymi, dobrej jakości ekologicznymi rozwiązaniami". W konsekwencji ma się to przyczynić do oszczędności energii, zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Wiceminister przypomniał, że w trakcie sejmowych prac nad ustawą zdecydowano, by obowiązkiem sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej "nie były objęte domy do 70 mkw. zabudowy". - Ale jeśli ktoś będzie chciał taki dom sprzedać, to będzie musiał takie świadectwo przygotować - zaznaczył.

Senatorowie jednogłośnie opowiedzieli się we wtorek za ustawą z zaproponowanymi poprawkami.

Ma powstać centralny rejestr

Nowela zakłada też m.in. wprowadzenie zmian dotyczących wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, które rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli (dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.).

Umożliwiony ma być też powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, a także podniesiona zostanie jakość merytoryczna sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej (dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji).

Inne rozwiązania obejmują m.in. wprowadzenie zmian korygujących istniejące mechanizmy "w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji".

Ponadto inwestorzy (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

Ustawa zakłada też wprowadzenie obowiązku montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/dap

Źródło: PAP