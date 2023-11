Od stycznia nowe świadczenie. Trzeba złożyć wniosek

Od 1 stycznia 2024 rok wypłacane będzie nowe świadczenie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami - informuje resort rodziny. Chodzi o świadczenie wspierające, które przysługiwać będzie w wysokości od 40 procent do 220 procent renty socjalnej.

Świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Świadczenie wspierające - zasady

Świadczenie wspierające przysługuje osobie od ukończenia 18 roku życia w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych. Potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości:

- 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów; - 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów; - 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów; - 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów; - 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów; - 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek. Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie.

Wniosek do ZUS

Jak podał resort rodziny i polityki społecznej, "ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

- od 1 stycznia 2024 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt, - od 1 stycznia 2025 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt, - od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt".

"Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewody)" - podał MRiPS.

- To jest świadczenie, które obejmie w różnej wysokości co najmniej pół miliona obywateli. Zaczniemy je wypłacać już od stycznia (2024 r. - red.). Świadczenie kosztuje 4 mld zł, ale te pieniądze są, bo rzeczywiście osoba z niepełnosprawnością w Polsce staje się obywatelem a nie podopiecznym - mówił w maju podczas prac sejmowych wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

