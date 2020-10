Przedsiębiorcy mają problem z wnioskami o postojowe. Rzecznik prosi o wyjaśnienie

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina o objaśnienia dotyczące wniosku o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców. Chodzi o interpretację sformułowania "brak poprawy sytuacji materialnej".

Jak czytamy w komunikacie, Rzecznik MŚP otrzymał od jednej z organizacji zrzeszającej przedsiębiorców niepokojące sygnały. Chodzi o to, że przedsiębiorcy składający wniosek o postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK) mają problem ze zdefiniowaniem przesłanki "braku poprawy sytuacji materialnej". A właśnie to jest wymogiem koniecznym do uzyskania kolejnego świadczenia.