Wolontariuszka roku jednak odbierze nagrodę. "Chcę być w takiej samej sytuacji, co pozostali laureaci"

Niedziela, 18 grudnia 2022 roku jest bez zakazu handlu - czynne będą większe sklepy oraz galerie handlowe. Dla kieszonkowców ten weekend to najlepsza okazja i ostatni moment, by się obłowić. Dlatego tak ważne jest, by zachować zdrowy rozsądek i "głowę na karku" - ostrzega policja.