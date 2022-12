Wolontariuszka roku nie wiedziała, czy może odebrać nagrodę pieniężną. Jest odpowiedź ministerstwa

czytaj dalej

Nowy program mieszkaniowy rządu dla osób do 45. roku życia na pierwsze mieszkanie. O szczegółach mówił w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Mówimy tu o dwóch rozwiązaniach: pierwszy to bezpieczny kredyt 2 procent, drugi to konto mieszkaniowe - wyjaśnił.