Partie suplementów diety wycofane z obrotu. Ostrzeżenie

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące partii suplementów diety, których producentem jest firma Hi Tec Nutrition. Powodem jest zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Jak czytamy w komunikacie, Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system RASFF o wykryciu tlenku etylenu w surowcu, który wykorzystano do produkcji niżej wymienionych partii suplementów diety. System RASFF służy do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności, paszach oraz w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.