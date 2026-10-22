Z kraju Poważne luki w PHP. Ministerstwo Cyfryzacji reaguje Oprac. Alicja Skiba |

Gawkowski: wystąpiłem do platform o powołanie polskojęzycznych zespołów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"W tej sprawie odbyło się spotkanie Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa i został przygotowany plan działań, który obecnie jest wdrażany" - napisał minister Gawkowski.

Uwaga ⚠️ Poważne luki w oprogramowaniu PHP!



Wykryto podatności w oprogramowaniu PHP, technologii wykorzystywanej przez wiele serwisów internetowych na całym świecie. Luki pozwalają atakującemu na zdalne wykonanie dowolnych poleceń systemowych poprzez błędy w mechanizmie… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) October 22, 2026 Rozwiń

CERT ostrzega

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało w komunikacie na platformie X, że konieczne jest wprowadzenie niezbędnych zabezpieczeń. Wyłączenie jest tłumaczone "podatnościami w oprogramowaniu PHP" oraz w systemach, które to oprogramowanie wykorzystują.

Czasowa niedostępność dotyczy stron działających w serwisie http:// ssdip.bip.gov.pl, a nie wszystkich stron BIP w Polsce - podał resort.

"Zespół CERT Polska ostrzega przed podatnościami w oprogramowaniu PHP - technologii wykorzystywanej przez wiele serwisów internetowych na całym świecie. Język programowania PHP jest wykorzystywany również przez wiele rodzajów popularnego oprogramowania, np. WordPress, Joomla czy WooCommerce. Oznacza to, że systemy wykorzystujące to oprogramowanie również są podatne. Luki pozwalają atakującemu na zdalne wykonanie dowolnych poleceń systemowych poprzez błędy w mechanizmie zarządzania pamięcią" - czytamy.

Ważny komunikat - luki w oprogramowaniu PHP



Zespół @CERT_Polska ostrzega przed podatnościami w oprogramowaniu PHP - technologii wykorzystywanej przez wiele serwisów internetowych na całym świecie.



Język programowania PHP jest wykorzystywany również przez wiele rodzajów… — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) October 22, 2026 Rozwiń

Podatność na ataki

Resort poinformował, że podatność na ataki została wykryta we wszystkich wersjach oprogramowania PHP od 5.4 w górę. MC wyjaśniło również, że jedyną skuteczną metodą ochrony przed wykorzystaniem podatności jest instalacja poprawionej wersji PHP. Zaapelowało także, aby w razie wykrycia śladów wykorzystania podatności zawiadomić CERT Polska za pomocą formularza dostępnego na stronach tej instytucji.

Na stronach CERT Polska publikowane są bieżące informacje i rekomendacje dotyczące luki w PHP.

Język PHP

W środę strony internetowe instytucji publicznych w kilku krajach Europy zostały prewencyjnie wyłączone po wykryciu dwóch krytycznych luk w zabezpieczeniach PHP.

Jak wyjaśnił Reuters, PHP jest językiem programowania powszechnie wykorzystywanym do obsługi stron internetowych. Gdy użytkownik otwiera witrynę, serwer z uruchomionym PHP generuje jej zawartość, a następnie przesyła ją do przeglądarki. PHP jest bezpłatnym oprogramowaniem typu open source, rozwijanym przez społeczność programistów.

To jedna z najczęściej stosowanych technologii internetowych. Według serwisu W3Techs PHP jest wykorzystywany przez około 70 proc. stron, w przypadku których można zidentyfikować język programowania działający po stronie serwera.

Stanowi również podstawę WordPressa - systemu zarządzania treścią, na którym działa około 43 proc. wszystkich witryn internetowych. Są wśród nich blogi, strony małych firm, sklepy internetowe, portale informacyjne oraz serwisy administracji publicznej.