Z kraju Straty Polski związane z wojną. GUS podał szacunki Oprac. Jan Sowa |

Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie. "Rosjanom powiedziano, że sankcje mogą być zniesione" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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GUS oszacował utraconą wartość PKB w Polsce w latach 2022-2025, związaną z rosyjską agresją na Ukrainę, na kwotę 490,1 mld zł - poinformował prezes Marek Cierpiał-Wolan podczas konferencji prasowej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

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Straty z powodu wojny

GUS podał też statystyki, z których wynika, że w latach 2022-2025 dodatkowe wydatki Polski na obronę narodową wyniosły 154,2 mld zł, wydatki z Funduszu Pomocy 46,7 mld zł, a straty oszczędności gospodarstw domowych 70 mld zł (efekt strat spowodowanych wyższą inflacją).

- Wysoka inflacja spowodowała gwałtowny wzrost płac nominalnych, jednak tempo wzrostu płac realnych spowolniło po inwazji Rosji na Ukrainę. W 2022 roku płace realnie spadły o 2,0 procent. Zainspirowało to nas do tego, żeby oszacować straty gospodarstw domowych, to znaczy utratę siły nabywczej gospodarstw domowych w kontekście oszczędności. Przyjęliśmy ostrożne założenie, że 1/3 inflacji powyżej celu inflacyjnego była spowodowana eskalacją wojny - powiedział Marek Cierpiał-Wolan.

- Szacujemy, że gdyby wydatki na obronę narodową w latach 2022-2025 utrzymały się na poziomie zgłoszonym w pierwotnym projekcie ustawy o obronie Ojczyzny byłyby one o 154,2 miliarda złotych niższe w porównaniu z rzeczywistą kwotą. Te pieniądze można by było spożytkować na inne rzeczy, być może bardziej efektywne z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. Jest to bardzo ważne, szczególnie w tym kontekście, że ta kwota praktycznie była finansowana, czy jest ciągle finansowana z deficytu - dodał.

Polska wydała dodatkowe miliardy

GUS szacuje, że w latach 2022-2025 wstrząs gospodarczy spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę doprowadził w Polsce do spadku wartości dodanej brutto o 426,5 mld zł, w tym spowodował wytworzenie o 120,9 mld zł mniejszej wartości dodanej brutto w sekcji budownictwo.

- Oczywiście nie wszystkie sekcje odnotowały spadek, były duże wydatki w administracji przede wszystkim, czy w obronie narodowej, w edukacji, czy w opiece zdrowotnej - powiedział prezes GUS.

- Jesteśmy w trakcie przygotowania pogłębionych analiz regionalnych i dziedzinowych. Będziemy tę pracę kontynuowali jesienią, zaplanowaliśmy kolejne seminaria z ekspertami, konsultowaliśmy już w okresie przedwakacyjnym tę metodologię, która prowadzi nas do tej kwoty około 500 miliardów złotych, także z ekspertami Organizacji Narodów Zjednoczonych - dodał.

- Nie oznacza to, że oceniamy, że jutro Rosja nam te kwoty wpłaci, natomiast uważamy za konieczne wprowadzenie takiego rachunku ze względów perswazyjnych w okresie powojennym, a także by pokazywać innym, którzy mają ochotę do działania wbrew prawu międzynarodowemu, że są metody liczenia kosztów nie tylko dla państwa zaatakowanego, ale także dla innych uczestników życia międzynarodowego i w innych państwach - powiedział Paweł Kowal, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu.