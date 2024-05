Nie można przekraczać pewnej bariery. Tutaj została przekroczona bariera dźwięku - powiedział w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu, odnosząc się do straty Orlenu związanej z niedostarczoną zakontraktowaną ropą. Zwrócił uwagę, że powinno zostać wyjaśniane także, "co było powodem tego, że został wymazany z mapy gospodarczej Polski Lotos".

Paweł Olechnowicz był dopytywany, czy były prezes Orlenu Daniel Obajtek powinien zostać "prześwietlony" przez zapowiadaną komisją do spraw rosyjskich wpływów.

Olechnowicz: kontrowersyjne sprawy powinny zostać przeanalizowane

- Zdarzenia, które miały miejsce, niektórzy mówią biznesowe (...) w tym budowa czempiona, jakim jest Orlen powinna być przeanalizowane. (..) Szczególnie, co było powodem tego, że został wymazany z mapy gospodarczej Lotos - mówił.

Zwrócił uwagę, że spółka "była w czołówce firm, które działały na polskim rynku".

Był również pytany, czy zadowala go tempo działań służb wobec Orlenu.

- Nie mnie to oceniać, ale minęło sporo czasu i firma powinna żyć swoim życiem biznesowym, a jest sporo do zrobienia. Budowa czempiona trwała jakiś czas i trzeba sprawdzić, czy to jest prawidłowy kierunek. Jednak niezależnie od tego, co się opowiada, to życie biznesowe powinno iść do przodu - powiedział.

- Sprawy, jeżeli są oczywiste, powinny mieć jednoznaczny wymiar i być analizowane w spokoju i pod dyktando tego, co te firmy, instytucje robią - powiedział.

Olechnowicz: nie można przekraczać pewnej bariery

Odniósł się także do straty, którą Orlen wyliczył z tytułu przekazanych zaliczek na dostawy ropy. Było to 1,6 mld złotych. Ropa nigdy nie dotarła do Polski.

- Są pewne reguły zarządzania, firmą, biznesem. (..) Nie można przekraczać pewnej bariery. Tutaj została przekroczona bariera dźwięku - mówił. Zaznaczył, że "nie ma dzisiaj tej odpowiedzialności".

- To nie jest normalna działalność biznesowa, nie wyobrażam sobie takiego postępowania w moim otoczeniu - wypływu tak ogromnych pieniędzy, przy tak ogromnym ryzyku - mówił.

- Handluje się z firmami sprawdzonymi, funkcjonującymi na rynku od lat, do których ma się zaufanie. (..) Natomiast jeżeli jest to nowa spółka, wątpliwa, a osoby odpowiedzialne za to, co działo się u nas przez ostatnie lata, przed wyborami, mówią, że jest to normalnie, to mnie skóra cierpnie - stwierdził.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: TVN24