Strajk w zakładach w Trzemesznie. "To jest krytyczny moment rozmów"

Trwa strajk w zakładzie firmy Paroc w Trzemesznie w województwie wielkopolskim. Protest rozpoczął się 4 sierpnia. Pracownicy domagają się między innymi dodatku stażowego i gwarancji umów o pracę na czas nieokreślony. - To jest krytyczny moment rozmów - podkreślił w rozmowie z TVN24 Biznes Grzegorz Ilnicki, pełnomocnik zarządu krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

Strajk rozpoczął się w środę 4 sierpnia o godz. 21. "Strajk w Parocu nie został przerwany. Rozmowy trwają i są bardzo trudne" - napisał we wtorek na Facebooku Ilnicki.

"Jesteśmy w krytycznym momencie negocjacji na linii pracodawca-zespół negocjacyjny-pracownicy. Piszę tego posta, bo zewsząd dostajemy gratulacje i sygnały wsparcia. Trzeba z tym poczekać. Decyduje się właśnie to, czy zakład ruszy, czy będzie stać dalej. Na razie nie ma przestrzeni na więcej informacji. Odezwiemy się. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie" - dodał we wpisie.

We wtorek strajkujący związkowcy podali w mediach społecznościowych, że "wsparcie pracowników Paroc cały czas trwa" i zebrano już w internetowej zbiórce 120 tys. zł.

Pod koniec lipca przeprowadzono referendum strajkowe. "Zagłosowało ponad 60 proc. załogi, z czego przytłaczająca większość – ponad 97 proc. – głosowało za strajkiem generalnym" - poinformowało biuro prasowe OPZZ. Jak dodało, strajk ma trwać do odwołania.

Pod koniec czerwca związkowcy zrzeszeni w należącej do OPZZ Konfederacji Pracy zdecydowali o strajku ostrzegawczym. Pracownicy domagają się m.in. lepszych warunków płacowych, a także gwarancji umów o pracę na czas nieokreślony. OPZZ zaznaczyło, że postulaty pracowników nadal pozostają niezrealizowane.

Protest poparł jeden z liderów Partii Razem Adrian Zandberg. - Mamy do czynienia z nierozsądnym uporem ze strony pracodawcy. Każdy dzień tego strajku to są koszty dla firmy większe niż spełnienie tych skromnych pracowniczych postulatów - stwierdził polityk.

Zatrzymanie pracy w zakładach Paroc

"Zatrzymaliśmy zakład pracy. Piece są wygaszone, produkcja stanęła. Załoga w całości odmówiła pracy, bo nasze postulaty nie są spełnione. Firmę stać na to, aby płacić ludziom godne dodatki stażowe. Firmę stać na to, aby godnie waloryzować nasze wynagrodzenia. Firma nie może zatrudniać ludzi w pół-śmieciowych umowach terminowych" - poinformował w środę (4 sierpnia) we wpisie na Facebooku Zakładowy Związek Zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy w Paroc Trzemeszno.