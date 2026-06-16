Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Pracownicy ZUS odejdą od biurek. Zakład apeluje do klientów

|
ZUS
Protest pracowników ZUS w sprawie wynagrodzeń. Związkowcy nie wykluczają głodówki (wideo archiwalne)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W środę w całym kraju odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - poinformował NSZZ "Solidarność". Zostanie on przeprowadzony w związku z trwającym sporem zbiorowym o podwyżki wynagrodzeń.

"W najbliższą środę 17 czerwca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony dwugodzinny strajk ostrzegawczy" - poinformował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (NSZZ "Solidarność").

Związkowcy dodali, że "pracownicy odejdą od swoich biurek w godzinach od 8.00 do 10.00".

Sam ZUS poinformował, że tego dnia w godz. 8-10 w niektórych placówkach Zakładu możliwe jest wydłużenie czasu niezbędnego do obsługi klientów. "W celu przeciwdziałania ewentualnym utrudnieniom Zakład zwraca się do Klientów z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość i w miarę możliwości prosi o planowanie wizyt 17 czerwca po godzinie 10.00 lub w innym terminie. Zakład zachęca do załatwianie spraw za pośrednictwem portalu eZUS oraz aplikacji mobilnych ZUS” - oświadczył ZUS.

Postulaty strajkujących pracowników ZUS

Strajk ostrzegawczy zostanie przeprowadzony w związku z trwającym w Zakładzie sporem zbiorowym. 

Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników ZUS-u, a ostatnia propozycja, którą otrzymali to wzrost pensji o 220 zł brutto i jednorazową nagrodę w wysokości 4 tys. złotych.

NSZZ "Solidarność" przekazało, że poinformowało o planowanej akcji protestacyjnej prezesa ZUS. Wysłano też pismo do premiera Donalda Tuska. Jak czytamy, "związkowcy skarżyli się w nim, że ich wielokrotne wystąpienia do premiera, ministra finansów oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej pozostały bez realnej odpowiedzi, a głos reprezentantów ponad 43 tysięcy pracowników ZUS podczas kwietniowej manifestacji w Warszawie nie został wysłuchany".

Pracownicy ZUS na początku kwietnia przez kilka dni okupowali centralę urzędu. Przedstawiciele związków zawodowych informowali wówczas, że ich decyzja wynikała z wielomiesięcznego braku dialogu społecznego i ignorowania postulatów pracowniczych. Domagali się oni między innymi podwyżki płac.

>>> Trwa protest w ZUS. "Spaliśmy w centrali"

Stanowisko ZUS-u

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że "pracodawca początkowo proponował 170 zł podwyżki wynagrodzeń zasadniczych na etat, co daje 241 zł z dodatkowymi składnikami wynagrodzeń oraz 2000 zł jednorazowej nagrody na etat".

ZUS zaznaczył, że oczekiwania związków z podwyżką do 1200 zł dla każdego pracownika, wiązałyby się ze zwiększeniem budżetu wynagrodzeń o ponad 1 mld zł tylko w 2026 r. Podkreślił, że żądania wykraczają poza możliwości finansowe Zakładu.

Przekazał ponadto, że w ubiegłym roku kilka razy zwracał się do ministra finansów i gospodarki w celu podwyższenia wysokości funduszu wynagrodzeń w planie finansowym Zakładu ponad ustalone 3 proc..

ZUS podkreślił, że zarząd deklaruje gotowość do dalszych rozmów ze stroną związkową. Wyjaśnił także, że "podwyżki wynagrodzeń, zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy w ZUS, są elementem corocznych negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi. Bez zgody związków zawodowych pracodawca nie może samodzielnie podjąć decyzji w tym zakresie".

Trwa referendum. "W połowie lipca ZUS może zostać sparaliżowany"

We wtorek o godzinie 12.00 rozpoczęło się także referendum strajkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i potrwa do 6 lipca - przekazał Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa.

Jak wyjaśnił związek "w referendum pojawia się jeden postulat, czyli podwyżka wynagrodzeń zasadniczych o 1200 zł brutto".

"Nasz związek zdecydował się na referendum, ponieważ wbrew prawu ZUS odmówił prowadzenia sporu zbiorowego na tle płacowym. Pracodawca zaproponował podwyżkę wynagrodzeń o zaledwie 200 zł i odstąpił od rozmów. W tej sytuacji, zgodnie z przepisami, nasz związek podjął decyzję o referendum strajkowym" - czytamy.

Związkowa Alternatywa podkreśliła, że "jeśli w referendum weźmie udział co najmniej połowa pracowników i większość zagłosuje za strajkiem, to w połowie lipca ZUS może zostać sparaliżowany".

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
23 min
pc
Dorota Welman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Udostępnij:
Tagi:
ZUSStrajk
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pilne
Nowe dane NBP o inflacji w Polsce
Z kraju
Wołodymyr Zełenski
Ukraina szykuje wielką reformę. W tle członkostwo w Unii Europejskiej
Ze świata
Złotówki Pieniądze PLN
NBP: banki bezpieczne, ale pojawia się nowe ryzyko, które może uderzyć w finanse
Z kraju
Parlament Europejski
Parlament Europejski przyjął porozumienie w sprawie ceł z USA
Ze świata
Donald Tusk
Łatwiejsze inwestycje. Rząd podpisał zestaw rekomendacji dla polskich firm
Z kraju
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie ministra
Z kraju
Elon Musk
Elon Musk znów przegrywa z OpenAI w sądzie. Pozew o Groka oddalony
Tech
Donald Tusk
Tusk: kto to zrozumie szybciej, ten więcej z nami zarobi
Z kraju
Sebastien Lecornu
Premier Francji zapowiada ogromne inwestycje. Powstanie publiczny chatbot
Tech
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2751124549
Ceny ropy znowu w dół. Najdłuższa seria spadkowa w tym roku
Rynki
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Rekordowy debiut SpaceX. 10 miliardów dolarów powyżej założeń
Ze świata
pap_20250814_1DY (1)
Umowa z Niemcami bez dodatkowych gwarancji. "Wywiązałoby się tu piekło"
Z kraju
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Decyzja rządu w sprawie "Ceny Paliwa Niżej". Kiedy koniec programu?
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
walizka podróż lotnisko bagaż
Duże zmiany dla pasażerów linii lotniczych. Oto, co musisz wiedzieć
Turystyka
Wołodymyr Zełenski
Ruszają unijne negocjacje z Ukrainą. "Czas, abyśmy i my dotrzymali słowa"
Ze świata
Kropka nad i - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podwyżka drugiego progu podatkowego. "PiS idzie po klasę średnią"
Z kraju
ministerstwo finansów
Deficyt przebija ważną barierę. Ministerstwo Finansów pokazuje liczby
Z kraju
Górnicy w kopalni w Jastrzębiu Zdroju
170 tysięcy złotych na rękę. Setki górników opuszczają kopalnie
Z kraju
pieniadze pln shutterstock_2754960315
Ile trzeba zarabiać, by wpaść w drugi próg podatkowy? Ekspert wyjaśnia
Paulina Karpińska
ciesnina ormuz
Co dalej z cieśniną Ormuz? Ruch statków wznowiony, ceny ropy spadają
Ze świata
Maciej Lasek
Budowa Portu Polska ruszy we wrześniu. "Trzeba od czegoś zacząć"
Z kraju
Kryptowaluty PLN
Szef kancelarii prezydenta powtarzał sugestie Zondacrypto. "Łatwo to sprawdzić"
Z kraju
Tesla
Tesla może wprowadzać w błąd. Rosną wątpliwości wokół autonomicznej jazdy
Tech
shutterstock_2359731071
Problemy z aplikacją i bankowością. Duża awaria w VeloBanku
Pieniądze
Maciej Lasek
Z Warszawy do Gdańska w 100 minut. Rząd zapowiada pakiet inwestycji
Z kraju
Elon Musk
Musk wierzy w bilionowe przychody SpaceX. Analitycy mają inne prognozy
Tech
Donald Trump
Trump chce wywrzeć presję na Macronie, grozi horrendalnymi cłami
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Zakaz social mediów dla dzieci. Wielka Brytania chce "oddać im dzieciństwo"
Tech
Łukasz "Luke" Nosek
Kiedyś PayPal, dziś SpaceX. Polak zgarnął fortunę po debiucie firmy Muska
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica