Na handlujących padł strach. Kary mogą być ogromne

Dziennik przypomina, że w lipcu weszły w życie przepisy, które "zmuszają serwisy internetowe do słania danych o sprzedawcach i ich transakcjach do fiskusa". Wskazano, że w pierwszym kroku serwisy żądają pakietu danych, w drugim - te dane powędrują do skarbówki. Przepisy te, jak wyjaśniono, to wdrożenie unijnej dyrektywy, która ma "poddusić szarą strefę handlu w sieci".