"Jak się narusza fundamenty w domu, to nie wiadomo, czym to się skończy"

Stopy procentowe w czwartek spadły o 75 punktów bazowych. To wynik decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która zaskoczyła ekonomistów. - Z pozoru to jest szaleństwo, bo nikt się tego nie spodziewał - komentował na antenie TVN24 Kazimierz Krupa, publicysta ekonomiczny, z kancelarii Drawbridge. W ocenie ekonomistki dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek decyzja RPP "będzie miała bardzo poważne konsekwencje dla całej gospodarki".

RPP podczas wrześniowego posiedzenia zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Uchwała w tej sprawie weszła w życie w czwartek. Stopa referencyjna spadła z 6,75 proc. do 6,00 proc. To pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku.

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła ekonomistów

W ocenie publicysty ekonomicznego "pożytkiem" dla prezesa NBP Adama Glapińskiego będzie to, że "będzie mógł na koniec roku powiedzieć, że Narodowy Bank Polski ma zyski". - Zyski wynikające z przeszacowania rezerw, czyli nie zarobi Narodowy Bank Polski ani jednej złotówki, ale zysk wykaże, ponieważ rezerwy przeszacowane po obniżonym, zdeprecjonowanym złotym będą wyższe i pójdą pieniądze do budżetu - tłumaczył Kazimierz Krupa.

"To jest decyzja absolutnie proinflacyjna"

W ocenie Krupy na decyzji RPP stracą też kredytobiorcy złotowi, mimo obniżenia miesięcznych rat ich zobowiązań. - To jest właśnie ułuda. Kredyty ma w Polsce 25-30 procent rodzin. Jeżeli to jest te 10 czy 12 milionów, to 26 milionów nie ma kredytu. Natomiast ten kredytobiorca, który oszczędzi te 200, 300 złotych, zapłaci 400 albo 500, w dwójnasób w sklepie, na stacji benzynowej. To jest ułuda oszczędności, ułuda, że zarobi - tłumaczył gość TVN24. - Stracimy na tym wszyscy - podsumował Kazimierz Krupa.