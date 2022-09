O ile wzrosną stopy procentowe? Przewidywania ekonomistów

W lipcu RPP podniosła stopy o 50 pb. - w tym referencyjną do 6,50 proc. Była to 10. z rzędu podwyżka. W środę ma odbyć się posiedzenie RPP, na którym może zostać podjęta decyzja o kolejnej podwyżce.

PKO BP

Jak wskazali analitycy banku, "prezes NBP sugerował, że zbliża się moment zakończenia cyklu podwyżek, a z wypowiedzi innych członków Rady wynika, że nadal jest przestrzeń do niewielkiego ruchu w górę", choć "NBP podkreśla, że sierpniowy wzrost inflacji CPI był zgodny z oczekiwaniami, stąd nie powinien on rozbudzić w Radzie apetytu na większy zakres podwyżek".

Pekao

"To, którą ścieżkę Rada wybierze będzie zależeć od napływających danych makro. A. Glapiński zaznaczył ponadto, że jego zdaniem inflacja znajdzie się po wakacjach w trendzie spadkowym, który z krótką przerwą na początku 2023 r. (w związku z efektem bazy na tarczy antyinflacyjnej) powinien sprowadzić inflację do celu w 2024 r. Umożliwi to jego zdaniem rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych pod koniec 2023 r. Naszym zdaniem na najbliższym posiedzeniu RPP podwyższy stopy procentowe o 25pb" - wskazał bank.