RPP w środę zdecydowała o podniesieniu głównej, referencyjnej stopy procentowej o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrośnie z 6,50 do 6,75 procent. To już jedenasta podwyżka stóp procentowych w trwającym cyklu.

"Z drugiej strony rząd rozdaje ogromne ilości pieniędzy"

Starczewska-Krzysztoszek stwierdziła, że warto popatrzeć na przewidywania dotyczące inflacji nie tylko w tym roku, ale również w 2023. - Prognozy na przyszły rok - inflacja dwucyfrowa ciągle jeszcze. Jak popatrzymy na prognozy dotyczące strefy euro , to prognozy dotyczące inflacji kształtują się na poziomie 3-4 procent. My będziemy mieć inflację 11-12 procent w przyszłym roku (...), jeśli te założenia przyjmowane dla nas i strefy euro sprawdzą się - powiedziała ekonomistka.

"Dzisiaj na rynku rządzą bogaci ludzie z gotówką"

Według analityka i inwestora na rynku nieruchomości Tomasza Narkuna to, "czy będą dalej podwyższane stopy, czy nie będą, to już większego znaczenia dla rynku kredytowego nie ma, ponieważ mamy tak czy siak zapaść".

"Ewidentnie hamujemy"

- Nie jestem zaskoczony, w ogóle nikt nie jest zaskoczony takim obrotem sprawy. Natomiast uważam, że nie powinno się już stóp podnosić. Wydaje mi się, że ta podwyżka jest niepotrzebna, ale nie ze względu na to (…), że one nie działają, wręcz przeciwnie - widzimy już efekty podwyższania stóp procentowych, generalnie tego, co się w Polsce dzieje, czyli hamującej gospodarki. Widzimy to po danych za lipiec i za sierpień – stwierdził na antenie TVN24 ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB.