Szczyt inflacji i podwyżki stóp procentowych. "Kilka takich decyzji jeszcze będzie"

Stopy procentowe. Szałamacha: kilka decyzji o podwyżkach jeszcze się odbędzie

Inflacja w Polsce. "Jest duży znak zapytania"

Szałamacha powiedział też, że inflacja w następnych miesiącach będzie determinowana przez ceny żywności. - A dokładniej, czy uda się otworzyć korytarze transportowe dla ziemiopłodów z Ukrainy. Gospodarka jest systemem naczyń połączonych i hipotetycznie - pomimo że my jako Polska możemy mieć bardzo dobre zbiory - to poziom cen u nas będzie determinowany przez to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych. I to jest duży znak zapytania - powiedział.