Stawki WIBOR, od których zależne są raty kredytów, od miesiąca niemal się nie zmieniły - zwrócił uwagę w mediach społecznościowych ekonomista Rafał Mundry. "Chyba rynek uwierzył w opowieści z molo" - napisał, nawiązując do rozmowy prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego z działaczką Agrounii.

"No i chyba rynek uwierzył w opowieści z molo" - dodał.

Prezes NBP na spacerze w Sopocie

- W tej chwili mamy najwyższe stopy procentowe i najwyższą inflację, 15,5 procent - powiedział szef NBP w nagranej na sopockim molo rozmowie. Dopytywany, czy nie będzie kolejnych podwyżek stóp procentowych , odpowiedział: - Jeśli będzie, to jedna, o 0,25 (punktu procentowego) - stwierdził.

WIBOR 3M, WIBOR 6M - ile wynoszą

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytów. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M, co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.