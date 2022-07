Czy będą kolejne podwyżki stóp procentowych? Nowa prognoza

"Spodziewamy się, że RPP nie podwyższy stóp we wrześniu – oznacza to, że NBP zakończy cykl na stopie 6,5 proc." - napisano w raporcie tygodniowym Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"Będzie to efekt słabnącej koniunktury gospodarczej. GUS wskazuje, że wzrost sprzedaży detalicznej osłabł w czerwcu do zaledwie 3,2 proc. Z kolei badania NBP wskazują na coraz słabsze wyniki przedsiębiorstw. Spowolnienie gospodarcze oznacza niższy wzrost PKB oraz spadek inflacji " - dodano.

Goldman Sachs: główna stopa procentowa w Polsce wzrośnie do 8 proc.

Z kolei szef departamentu analiz ekonomicznych Santander Bank Polska Piotr Bielski zapytany, czy jego zdaniem Rada Polityki Pieniężnej zakończy jesienią cykl podwyżek stóp, odpowiedział, że "wiele na to wskazuje, chociaż nie jest to całkowicie przesądzone".

- Przy odrobinie szczęścia może się okazać, że popyt na tyle wyhamuje, że po wakacjach nie będą już konieczne znaczne podwyżki. Do niedawna zakładaliśmy, za stopa referencyjna we wrześniu wzrośnie do 7 proc. i na tym poziomie cykl się zakończy. Teraz widzę rosnące szanse, że we wrześniu stopy pozostaną stabilne, ale docelowego ich poziomu na razie bym nie zmieniał - wskazał.