Glapiński o podwyżce stóp procentowych. Kilka warunków

W rozmowie z "DGP" prezes NBP Adam Glapiński pytany, czy w jego ocenie lipcowa projekcja powinna wygasić oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w tym roku, wskazuje, że "lipcowa projekcja NBP pokazuje bardzo optymistyczną perspektywę". - Wzrost gospodarczy w najbliższych latach będzie szybki i przekroczy 5 procent. Projekcja wskazuje przy tym, że inflacja w przyszłym roku się obniży. Przyczyni się do tego wygaśnięcie lub osłabienie wpływu wielu czynników podażowych i regulacyjnych, które spowodowały, że inflacja wzrosła w tym roku powyżej celu – tłumaczy Glapiński.

- Co szczególnie ważne z perspektywy NBP, zarówno w 2022 roku, jak również w 2023 roku inflacja będzie kształtować się w granicach celu inflacyjnego NBP, to jest 2,5 procent plus minus 1 punkt procentowy – dodaje.