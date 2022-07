RPP zaskoczyła część ekonomistów. Stopy procentowe najwyższe od 2004 roku

Stopy procentowe w górę. Rada Polityki Pieniężnej w czwartek zdecydowała o podniesieniu głównej, referencyjnej stopy procentowej o 50 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrośnie z 6,00 do 6,50 procent. Była to już dziesiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu.

Podczas poprzedniego, czerwcowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła wówczas z 5,25 do 6,00 procent. Pierwsza z obecnego cyklu podwyżek nastąpiła w październiku 2021 roku. Od tego czasu RPP podnosiła stopy co miesiąc.

Stopy procentowe w Polsce

W czwartek Rada znów zdecydowała o podwyżce stóp o 50 punktów bazowych. To już dziesiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Stopa referencyjna wzrośnie do 6,50 procent, to najwyższy poziom od sierpnia 2004 roku. Wówczas główna stopa NBP również wynosiła 6,50 procent.