Szybko rosnące raty, marne lokaty

Banki mają nadmiar gotówki, nie muszą więc zabiegać o nowe depozyty - pisze w środowym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita". W marcu przeciętna lokata była oprocentowana na poziomie 1,46 procent, podczas gdy inflacja według wstępnych danych GUS wyniosła 10,9 procent, licząc rok do roku. Eksperci w rozmowie z dziennikiem gaszą nadzieje na szybki wzrost oprocentowania "do poziomów bardziej rynkowych".

Stopy procentowe a oprocentowanie lokat. Zyski zjadane przez inflację

"Ankietowani przez 'Rzeczpospolitą' i 'Parkiet' ekonomiści przewidują, że utrzyma się ona powyżej 10 proc. aż do jesieni. Oznacza to, że realna wartość ulokowanych w bankach oszczędności nadal będzie maleć w szybkim tempie. Banki co prawda podnoszą stawki depozytów, ale w minimalnym stopniu – można znaleźć oferty lokat co najwyżej na 3 i 4 proc. rocznie" - czytamy.