Załamanie kursu walutowego. "Równie niebezpieczne jak pandemia COVID-19, czy wojna"

Stopy procentowe NBP spadły mocniej niż oczekiwano. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zaskoczyła ekonomistów skalą luzowania. - Ocenę od razu wystawiły rynki finansowe. Kurs walutowy wystrzelił, w terminologii rynków finansowych to się nazywa załamaniem kursu walutowego - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej Sławomir Dudek. Zwracał uwagę, że "tak wielkie załamanie kursu walutowego" wystąpiło, jak rozpoczęła się pandemia COVID-19 i w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie.

RPP podczas wrześniowego posiedzenia zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna spadła z 6,75 proc. do 6,00 proc. Decyzja RPP zaskoczyła ekonomistów największych banków w Polsce. Większość z nich spodziewała się wprawdzie obniżki stóp procentowych we wrześniu, jednak w mniejszej skali - o 25 punktów bazowych. To pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku.

Gwałtowne osłabienie złotego

- To jest ogromne zaskoczenie, skala tej podwyżki. Makroekonomiści mogą się sprzeczać, ocenę od razu wystawiły rynki finansowe. Kurs walutowy wystrzelił, w terminologii rynków finansowych to się nazywa załamaniem kursu walutowego - komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ekonomista, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej Sławomir Dudek.

Były dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów zwracał uwagę, że w ostatniej dekadzie "tak wielkie załamanie kursu walutowego wystąpiło w trzech przypadkach". - Jak rozpoczęła się pandemia COVID-19 i w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Oznacza to, że wystąpienia prezesa (NBP Adama) Glapińskiego, czy też decyzje Rady Polityki Pieniężnej są równie niebezpieczne jak pandemia COVID-19, czy wojna w Ukrainie, bo skala pogorszenia waluty była identyczna - powiedział Dudek.

Jak wskazywał, pojawiają się dyskusje, że może też chodzić o efekt PR-owy. - Decyzja ekonomicznie jest szokująca i wszyscy ekonomiści mają w obowiązku na to zareagować i to skomentować. Tak naprawdę niewielu ekonomistów, chyba tylko rządowi, usprawiedliwiają tę decyzję - zwracał uwagę.

- Efekt PR-owy jest taki, że na pierwszych stronach gazet, w mediach, w programach mówimy o tym, że prezes Glapiński obniżył stopy o 0,75, nie musi wywieszać banera, bo ma efekt PR-owski za darmo. Może to było motywem - sugerował gość TVN24.

Sławomir Dudek o Adamie Glapińskim

W ocenie ekonomisty "mamy niebezpiecznych decydentów w polityce gospodarczej przy Świętokrzyskiej, po obu stronach (przy tej ulicy swoje siedziby mają Ministerstwo Finansów i NBP - red.), bo dotyczy to budżetu i polityki pieniężnej i rzeczywiście igrają z ogniem".

- To jest takie "po nas choćby Potop", stąpają po krawędzi. Oni ryzykują wartością złotego. To jest tak niebezpieczne, jak podczas wybuchu wojny w Ukrainie. Nie wiemy jak to się skończy - dodał.

Były dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów zwracał przy tym uwagę, że wzrosły rentowności polskich obligacji. - W normalnych, wiarygodnych krajach, gdzie jest wiarygodna i bezpieczna polityka pieniężna i budżetowa, jeżeli się obniża stopę procentową banku centralnego, to rentowności, czyli koszty obsługi długu publicznego powinny się zmniejszyć, a wczoraj delikatnie, ale poszło to wszystko w górę. To jest kompletna aberracja i brak osiągnięcia skutków - tłumaczył.

- Uważam, że ta decyzja była motywowana politycznie i tutaj jest analogia do Turcji, którą wielu ekonomistów pokazuje, że (prezes Glapiński - red.) jest w stanie zaryzykować wartością złotego i wczoraj na konferencji on zignorował załamanie polskiego złotego, mówił o jakichś spekulantach - wskazywał Sławomir Dudek.

Zdaniem ekonomisty, Adam Glapiński "to jest niebezpieczny człowiek, który kieruje pracami polityki pieniężnej, bo wiemy, że on też podejmuje decyzje". - To jest paradoksalne, że rządzący nazywają bezpiecznym, budżet, w którym dług gigantycznie rośnie, a prezes Glapiński jest również niebezpiecznym decydentem, który potrafi osłabić złotego w tak ogromnej skali w dwa dni - podsumował gość "Rozmowy Piaseckiego".

