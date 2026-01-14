Logo TVN24
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Prof. Joanna Tyrowicz (RPP) o inflacji w Polsce: próbuję patrzeć na proces a nie patrzeć na jedną liczbę
Źródło: TVN24
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) na niezmienionym poziomie - podał w komunikacie bank centralny. RPP ostatni raz obniżyła stopy procentowe w grudniu.

Rada Polityki Pieniężnej w 2025 roku obniżyła stopy procentowe sześć razy (stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc.). Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.

RPP obniżyła stopy ostatni raz w grudniu o 25 pkt bazowych. Wcześniej w listopadzie o 25 pb., w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz w maju br. o 50 pb.

Więcej informacji wkrótce.

Autorka/Autor: mp

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

