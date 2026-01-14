Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej w 2025 roku obniżyła stopy procentowe sześć razy (stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc.). Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.
RPP obniżyła stopy ostatni raz w grudniu o 25 pkt bazowych. Wcześniej w listopadzie o 25 pb., w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz w maju br. o 50 pb.
Więcej informacji wkrótce.
Autorka/Autor: mp
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24