RPP: szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego

Powrót do cel inflacyjnego

RPP o otoczeniu gospodarczym

RPP odnotowała, co jest nowością w komunikacie, że w ostatnich miesiącach obniżała się inflacja PPI, co sygnalizuje "możliwe zmniejszanie się presji kosztowej oddziałującej na ceny konsumpcyjne".

"Wysokie ceny surowców znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii, a ponadto – wraz z utrzymującymi się efektami wcześniejszych zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw – zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co w warunkach wciąż relatywnie wysokiego popytu skłaniało firmy do podnoszenia cen i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej. W dalszym ciągu ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływała natomiast tzw. Tarcza Antyinflacyjna" - dodano.