Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. "Nastawimy budzik na posiedzenie marcowe"

Rada Polityki Pieniężnej w październiku 2021 roku, w związku z rosnącą inflacją , rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych. W ciągu roku główna, referencyjna stopa procentowa była podnoszona 11-krotnie i wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. Rada w październiku ubiegłego roku - później również w listopadzie i grudniu - zdecydowała się jednak utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Była to pierwsza taka decyzja od października 2021 roku, nie licząc sierpnia, kiedy nie było posiedzenia decyzyjnego.

Komentarze ekonomistów

"Bez zaskoczenia. Stopy NBP bez zmian (główna: 6,75 proc.). Grudzień prawdopodobnie przyniósł drugi miesiąc z rzędu spadek inflacji, ale szczyt wciąż przed nami. Do marcowej projekcji NBP ryzyko zmian stóp marginalne. Obecnie nie widzimy przestrzeni do obniżek stóp proc. w tym roku" - komentowali natomiast ekonomiści banku ING.

Zuber: zawsze jest element niepewności

Na antenie TVN24 ekonomista Marek Zuber zwrócił uwagę, że od kilku miesięcy "słyszymy, że prawdopodobieństwo podwyższania stóp jest niewielkie". - Mówię o tym, co słyszymy na konferencjach Adama Glapińskiego, o tym, co mówi większość Rady (Polityki Pieniężnej - red.) (..), ale z drugiej strony pamiętam sytuację sprzed kilku, kilkunastu miesięcy, gdy Adam Glapiński powiedział: "zaskoczyliśmy rynek, bo to było naszym celem". Zawsze jest element niepewności, czy to, co było powiedziane miesiąc czy dwa miesiące temu będzie miało potwierdzenie dzisiaj, w tej rzeczywistości, którą mamy - powiedział.