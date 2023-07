Stopy procentowe w strefie euro w górę. Jest decyzja EBC

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 25 punktów bazowych do odpowiednio: 4,25 procent, 4,50 procent i 3,75 procent - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że chce, by stopy procentowe znalazły się na wystarczająco restrykcyjnym dla gospodarki poziomie.

Decyzja banku była zgodna z oczekiwaniami analityków. Po dwóch poprzednich posiedzeniach bank podnosił stopy proc. o 25 pb. Wcześniej przez poprzednie 10 miesięcy EBC podnosił stopy proc. o 50 pb.

Stopy procentowe w strefie euro w górę

"Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 4,25 proc., 4,50 proc. oraz 3,75 proc., ze skutkiem od 2 sierpnia 2023 (...). Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji od poprzedniego posiedzenia, przewiduje się, że inflacja do końca roku jeszcze spadnie, lecz przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom. Chociaż część wskaźników wykazuje oznaki osłabienia, inflacja bazowa w ujęciu łącznym pozostaje wysoka. Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wciąż mocno oddziałują na gospodarkę: warunki finansowania, które ponownie się zacieśniły, coraz bardziej osłabiają popyt, a przez to istotnie przyczyniają się do sprowadzania inflacji do docelowego poziomu" - napisano w komunikacie.

"Celem przyszłych decyzji Rady Prezesów będzie zapewnienie, by podstawowe stopy procentowe EBC znajdowały się na poziomach wystarczająco restrykcyjnych tak długo, jak będzie to konieczne do szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie. Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych nadal będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji (w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych), dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej" - dodano.

Bank centralny strefy euro powtórzył, że jest gotowy dostosować wszystkie swoje narzędzia polityki monetarnej do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

Inflacja ma powrócić do celu

"Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie narzędzia w ramach swojego mandatu, żeby sprawić, że inflacja powróci do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie, i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji (Transmission Protection Instrument, TPI), który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej do wszystkich krajów strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat do utrzymania stabilności cen" - podał EBC w komunikacie.

EBC podał, że będzie monitorować wpływ programu TLTRO na nastawienie w polityce monetarnej.

"W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe i ich bieżące spłaty przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej" – napisano.

Komentarze ekonomistów

"EBC podnosi stopy procentowe o 25 pb i uzależnia kolejne decyzje od napływających danych dokładnie w takim sam sposób, jak w poprz. mies. Jest jednak gołębi akcent. Zamiast 'stopy zostaną podniesione do poziomu" jest "stopy zostaną ustalone na poziomie'. Pachnie końcem cyklu" - komentują ekonomiści Banku Pekao.

"EBC podniósł stopy o 25 pb. Od lipca ub. r. stopa depozytowa została podwyższona łącznie o 425 pb i wyrównuje najwyższy poziom w historii. Wzrost gospodarczy w strefie euro rozczarowuje, ale rynki wciąż przypisują finalnej podwyżce 27.09 ponad 50-proc. prawdopodobieństwo" - pisze natomiast analityk rynków finansowych w Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki.

Autor:mp/ams

Źródło: PAP