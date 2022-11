Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Podano wyniki głosowania RPP

Rada Polityki Pieniężnej podczas październikowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Była to pierwsza taka decyzja od października 2021 roku, kiedy rozpoczął się cykl podwyżek stóp. Od tego czasu RPP podnosiła stopy co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia br., kiedy nie było posiedzenia decyzyjnego. Rada Polityki Pieniężnej do tej pory podnosiła stopy procentowe 11-krotnie.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe bez zmian

- Jesteśmy wszyscy w Radzie Polityki Pieniężnej nadal zdeterminowani do trwałego obniżenia inflacji do poziomu celu. Ale biorąc pod uwagę silne zacieśnienie, którego dokonaliśmy do tej pory, niespotykane w historii oraz ryzyko istotnego pogorszenia koniunktury zagranicą, cały świat zachodni, ten, który nas obchodzi, z którym bezpośrednio się stykamy zmierza w kierunku recesji. Przez to także i w Polsce, gdzie przewidujemy jeden kwartał recesji technicznej, dzisiaj optymalną decyzją jest utrzymanie stóp bez zmian - mówił Glapiński. W jego ocenie "obecny poziom stóp jest właściwy".