Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Podano wyniki głosowania RPP

Stopy procentowe w Polsce

Większość RPP nie chciała podwyżki

Prezes NBP o stopach procentowych

Prezes NBP stwierdził na konferencji, że trwałe obniżenie inflacji nie nastąpi w tym roku. - My dążymy jako NBP, RPP, do trwałego obniżenia się inflacji, do tego celu inflacyjnego, czyli 2,5 procent plus, minus 1 punkt procentowy w średnim okresie. Nadal - tu się paradoksalnie nic nie zmienia - muszę powiedzieć w imieniu Rady, że przewidujemy tu koniec 2025 roku. Mimo tego, że inflacja teraz zejdzie do okolic celu inflacyjnego, to nadal przewidujemy, że trwałe obniżenie do celu to końcówka 2025 roku - powiedział Glapiński.