Premier: w trudnych czasach wszyscy musimy solidarnie ponosić ciężar problemów

Zwiększenie oprocentowania depozytów to teraz kluczowy cel gospodarczy. Dlatego ważna jest bardzo dobra antyinflacyjna oferta obligacji Skarbu Państwa, która zmusza banki do coraz wyższego oprocentowania lokat, rachunków i depozytów - napisał w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Stwierdził, że zwiększenie oprocentowania depozytów to teraz kluczowy cel gospodarczy. "Liczę, że to co teraz obserwujemy, to tylko początek pozytywnego trendu" - napisał Morawiecki.