Stopy procentowe w Polsce. Członek RPP o "spektakularnych zmianach"

Nie ma dużej przestrzeni do podwyżek stóp procentowych lub nawet do podwyżek w ogóle - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej. W jego ocenie "dalsze, tak radykalne ewentualne podwyżki mogłyby wpłynąć ewidentnie na aktywność gospodarczą".

RPP podczas październikowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Była to pierwsza taka decyzja od października 2021 roku, kiedy rozpoczął się cykl podwyżek stóp. Od tego czasu Rada podnosiła stopy co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, kiedy nie było posiedzenia decyzyjnego.

Stopy procentowe w Polsce

W ocenie członkini RPP Joanny Tyrowicz, która mówiła na ten temat w rozmowie z ISBnews, o ile dane za wrzesień nie przyniosą niespodzianek, a projekcja listopadowa będzie zgodna z jej oczekiwaniami, to zdecydowany wzrost stóp procentowych nawet o 100 punktów bazowych wraz ze zmianą komunikacji są niezbędne, by przywrócić skuteczność polityki.

Jego zdaniem "wydaje się, że nie ma" dużej przestrzeni do podwyżki stóp procentowych. - Dlatego że, jeżeli spojrzymy na tak zwaną lukę popytową, to ona się domyka. Podnosiliśmy stopy procentowe jedenastokrotnie, to są spektakularne zmiany parametrów polityki pieniężnej i wydaje się, że w kontekście naszych prognoz, co do wzrostu gospodarczego, aktywności gospodarczej, dalsze, tak radykalne ewentualne podwyżki, czy w ogóle podwyżki, mogłyby niewątpliwie wpłynąć ewidentnie na aktywność gospodarczą, ale w efekcie odwrócić trend, czyli inflacja obniżałaby się, ale bardzo, bardzo istotnym kosztem dla gospodarki i społeczeństwa - powiedział Kochalski.