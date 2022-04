Stopy procentowe mocno w górę. Najwyższy poziom od 2012 roku

Rada Polityki Pieniężnej podczas kwietniowego posiedzenia zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna pójdzie w górę o 100 punktów bazowych - do 4,50 procent. To najwyższy poziom od listopada 2012 roku.

Stopy procentowe w Polsce

"Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" - podkreślono.