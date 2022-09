Premier: fala podwyżek stóp procentowych zmierza ku końcowi

W środę Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję co do wysokości stóp procentowych. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego "fala podwyżek zmierza ku końcowi". Podkreślił jednak, że o ostatecznym poziomie stóp procentowych zadecyduje Rada Polityki Pieniężnej.

- Ruchy stóp procentowych to autonomiczna decyzja RPP i NBP. My nie sugerujemy niczego. Wtedy byłaby wielka dyskusja o wpływie rządu na niezależny bank centralny - mówił.

Stopy procentowe. W środę decyzja

Ekonomiści, których prognozy zebrała PAP Biznes, spodziewają się, że 7 września RPP jedenasty raz z rzędu podniesie stopy procentowe, referencyjną o 25 pb do 6,75 proc. W lipcu RPP podniosła stopy o 50 pb., w tym referencyjną do 6,50 proc. Była to 10. z rzędu podwyżka.