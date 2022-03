Prezes NBP: w kolejnych miesiącach będą dalsze podwyżki stóp

Cała Rada Polityki Pieniężnej jest zdeterminowana, by doprowadzić inflację do normalnego poziomu - stwierdził na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. We wtorek RPP podniosła stopę referencyjną w górę o 75 punktów bazowych do 3,5 procent. Prezes banku centralnego zapowiedział także dalsze podwyższanie stóp procentowych. - Jaki będzie ich pułap - nie wiem - powiedział na konferencji.

- Kontynuujemy konsekwentnie rozpoczęte w październiku ubiegłego roku działania, które mają na celu ograniczenie ryzyka utrzymania się podwyższonej inflacji. Traktujemy to jako priorytetowy cel. Cała Rada Polityki Pieniężnej jest zdeterminowana, by doprowadzić inflację do celu - stwierdził Glapiński.

Ponownie podkreślił też, że "cała RPP jest zdeterminowana, by doprowadzić inflację do normalnego poziomu do przyjęcia".

- Oczywiście sytuacja jest trudna. Ulega degradacji w związku wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Zresztą odczuwamy to nie tylko my - kraj najbliższy, ale i cały świat. Wszędzie inflacja osiąga poziomy najwyższe od kilkudziesięciu lat albo najwyższe w historii - powiedział.

Glapiński o wysokości podwyżki stóp i spotkaniach RPP

Prezes NBP stwierdził, że podwyżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych była "najbardziej rozsądnym posunięciem". - Utrzymujemy się w cyklu podwyżek i będziemy utrzymywać. Trudno powiedzieć jak długo. Jesteśmy w tym zdeterminowani, żeby ograniczać inflację, podwyższać kurs złotego, on wróci do normalnego poziomu - powiedział.

Dodał, że decyzja, by podnieść stopy o 75 pb zamiast 50 pb miała pokazać, że "wojna dużo zmieniła".

- Ta wojna o przynajmniej dwa punkty procentowe podwyższa inflację. To jest zmiana - my na nią szybko reagujemy. Zastanawialiśmy się, czy nie zrobić posiedzeń decyzyjnych częściej teraz, dwóch z miesiącu na przykład, czy dyskusyjnych, które mogą się przekształcić w decyzyjne. Jeszcze teraz tej decyzji nie podjąłem, ale istnieje taka możliwość, że gdyby sytuacja się dynamicznie i niekorzystnie zmieniała, to zrobimy posiedzenia dwa razy w miesiącu i będziemy mogli reagować jeszcze szybciej niż do tej pory - zaznaczył Glapiński.

Prezes NBP o polskiej gospodarce

Mówił również, że fundamenty polskiej gospodarki są silne i nie ma żadnych zjawisk kryzysowych. - Koniunktura w Polsce jest bardzo korzystna, koniunktura, czyli wzrost gospodarczy, jest bardzo korzystna. PKB szybko rośnie w związku z tym są warunki do podwyższania się wynagrodzeń i innych świadczeń - powiedział.

Dodał, że w czwartym kwartale 2021 roku PKB wzrósł o ponad 7 procent, a w pierwszym kwartale bieżącego roku również wyniesie około 7 procent.

Glapiński o braku gotówki w niektórych bankomatach

Prezes NBP podzielił się również swoją refleksją dotyczącą braku gotówki w części bankomatów, który miał miejsce kilka dni temu.

- Socjologiczną ciekawostką może być ta panika, od trzech dni już jej nie mamy, od dwóch dni w ogóle. Już się wszystko uspokoiło. Wszystkie bankomaty powinny być czynne, a w szczytowym momencie 20 procent nie było czynnych, bo się nie nadążało z dowozem gotówki. Całkowicie nieuzasadniona, głupia, niemądra, panikarska fala poszła - stwierdził prezes NBP.

I kontynuował: - I socjologiczną ciekawostką jest, że ta panika była największa w wielkich miastach. Młodzi, wykształceni i w wielkich miastach - najbardziej panikarska, niemądra część naszego społeczeństwa jak się okazało. Wystarczyło wyjechać 50 kilometrów poza Warszawę, żeby zobaczyć, że przy bankomatach w ogóle nie ma kolejek, ani na stacjach benzynowych. Jakieś szaleństwo opanowało tych ludzi, którzy siedzą cały dzień w internecie i tam grzebią, coś szukają, czytają jakieś obłąkane teksty jakichś obłąkanych pseudoautorytetów. Nie było żadnego powodu do tej paniki.

RPP podniosła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła we wtorek główną, referencyjną stopę procentową o 75 punktów bazowych do poziomu 3,50 procent. Tymczasem większość ekonomistów spodziewała się wzrostu stopy referencyjnej NBP o 50 punktów bazowych do poziomu 3,25 procent. Pojawiały się jednak także głosy wskazujące na możliwość bardziej zdecydowanej reakcji banku centralnego na szybko słabnącego złotego i perspektywę podwyższonej inflacji.

Stopy procentowe a inflacja w Polsce PAP

Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes