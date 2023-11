Stopy procentowe. W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) to wydarzenie tygodnia na krajowym rynku finansowym. Decyzja w sprawie stóp procentowych będzie podjęta po zapoznaniu się przez Radę z najnowszą projekcją inflacji. Ponadto w tym tygodniu wyniki finansowe opublikują między innymi PKO Bank Polski, Bank Pekao, BNP Paribas oraz InPost.

Rada Polityki Pieniężnej we wtorek rozpocznie dwudniowe posiedzenie. Decyzję w sprawie stóp procentowych powinniśmy poznać w środę po południu. Wraz z decyzją RPP rynek pozna zręby najnowszej projekcji inflacji i produktu krajowego brutto ( PKB ), której szczegóły zostaną zaprezentowane najprawdopodobniej w kolejnym tygodniu.

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

We wrześniu br. Rada zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. Większość ekonomistów największych banków w Polsce spodziewała się obniżki stóp procentowych, jednak w mniejszej skali - o 25 punktów bazowych. W październiku RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna jest na poziomie 5,75 proc.

Ankietowane przez PAP Biznes ośrodki analityczne oczekują, że RPP obniży w listopadzie stopy o kolejne 25 punktów bazowych, do 5,50 proc. w przypadku stawki referencyjnej. Według aktualnego konsensusu, czyli mediany prognoz analityków, do końca 2024 roku stopy mogą pójść w dół o kolejne 100 punktów bazowych - po 25 punktów bazowych na kwartał w przyszłym roku. W przypadku realizacji takiego scenariusza główna stopa procentowa spadłaby do 4,50 proc.