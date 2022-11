To druga taka decyzja RPP z rzędu. Wysokość stóp bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej miesiąc temu zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Była to pierwsza taka decyzja od października 2021 roku. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku 2021 roku. Od tego czasu RPP podnosiła stopy co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, kiedy nie było posiedzenia decyzyjnego. Rada Polityki Pieniężnej do tej pory podnosiła stopy procentowe 11-krotnie.