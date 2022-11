"Najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu". Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w środę podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. W ocenie ekonomistów będzie to najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Są oni jednak podzieleni w swoich prognozach dotyczących tego, czy Rada zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp. Poniżej piszemy o najnowszych przewidywaniach przed środowym posiedzeniem RPP.

Rada Polityki Pieniężnej podczas ostatniego, październikowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Była to pierwsza taka decyzja od października 2021 roku. Główna, referencyjna stopa procentowa wynosi 6,75 proc.

Do tej pory wraz z rosnącą inflacją, co miesiąc -z wyjątkiem sierpnia br., kiedy nie było posiedzenia decyzyjnego - w górę szły też stopy procentowe. Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w październiku 2022 roku wyniosła 17,9 proc., licząc rok do roku.