Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Poziom stóp procentowych został utrzymany na dotychczasowym poziomie, mimo najniżej od pięciu lat inflacji. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, które opublikowano w ostatni piątek, inflacja w marcu 2024 roku wyniosła 1,9 proc., licząc rok do roku. To najniższy poziom od marca 2019 roku, wówczas ceny rosły o 1,7 proc. rok do roku. Dla porównania w lutym inflacja wyniosła 2,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.