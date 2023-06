Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza wielkiego banku

Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe na posiedzeniu w listopadzie - wskazali w komentarzu analitycy PKO Banku Polskiego, odnosząc się do wtorkowej decyzji RPP. Ocenili, że w czwartym kwartale bieżącego roku inflacja konsumencka (CPI) najpewniej osiągnie poziom jednocyfrowy, a inflacja producencka (PPI) może w tym roku przyjąć nawet wartości ujemne.

W środę odbędzie się konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego, który m.in. przedstawi ocenię bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Jak poinformował we wtorek Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła na ostatnim posiedzeniu stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa NBP , czyli referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,80 proc. Czerwcowe posiedzenie było dziewiątym z rzędu, kiedy RPP nie zmieniła stóp proc.

Rada czeka na napływające dane gospodarcze

Według ekonomistów PKO BP komunikat RPP wskazuje, że do spadku krajowej inflacji przyczyni się osłabienie PKB i konsumpcji, któremu towarzyszy spadek dynamiki kredytu.

"Rada nadal ocenia, że dokonane silne zacieśnienie polityki pieniężnej będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP, chociaż powrót do celu będzie stopniowy" - napisano. Zdaniem analityków Rada uzależnia kolejne decyzje od napływających danych. "W naszej ocenie będą one w najbliższym czasie sprzyjać łagodzeniu stanowiska RPP – w kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego spadku inflacji CPI, która najpewniej w IV kw. 2023 r. osiągnie poziom jednocyfrowy. Inflacja PPI też będzie gwałtownie się obniżać i może w tym roku przyjąć wartości ujemne" - wskazali w komentarzu.