Przez wysoką inflację raty kredytów mogą pójść w górę.

Galopująca inflacja sprawia, że kredytobiorcy coraz bardziej muszą liczyć się z podwyżką stóp procentowych - zauważa dziennik "Rzeczpospolita". Oznaczałoby to dla nich większe koszty obsługi długu. Gazeta podkreśla, że ci, którzy zadłużyli się ponad miarę, mogą mieć problemy z dopięciem budżetu.

Jak pisze dziennik, "Polski rynek wyróżnia się na tle innych europejskich, szczególnie zachodnich, tym, że niemal wszystkie kredyty gospodarstw domowych mają zmienne oprocentowanie, więc klienci narażeni są na ryzyko stopy procentowej". "Dotyczy to zwłaszcza spłacających kredyty mieszkaniowe, które są dużymi i długoterminowymi zobowiązaniami" - zauważa "Rzeczpospolita".

Podwyżka stóp procentowych uderzy w kredytobiorców

"Weźmy np. kredyt zaciągnięty również na 25 lat z marżą 2,3 proc., ale wart 500 tys. zł. Jego rata to teraz 2240 zł miesięcznie, ale powrót stóp do 1,5 proc. oznaczałby wzrost o 370 zł. Podwyżka o 2 pkt proc. oznaczałaby ratę wyższą o 540 zł, wzrost o 3 pkt proc. to rata większa o 830 zł, zaś o 4 pkt proc. – aż o 1130 zł" - wylicza gazeta.