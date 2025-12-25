Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni

Stopy procentowe - analitycy o decyzji RPP Źródło: TVN24

Wysokość stóp procentowych przekłada się m.in. na oprocentowanie kredytów i wysokość rat spłacanych przez gospodarstwa domowe oraz firmy.

W 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżała stopy procentowe. W rezultacie stopa referencyjna, czyli najważniejsza stopa Narodowego Banku Polskiego, spadła z 5,75 proc. do 4 proc., a więc o 1,75 pkt proc. Ekonomiści banków spodziewają się kontynuacji obniżek stóp procentowych w 2026 r., jednak skala redukcji będzie już zdecydowanie mniejsza.

Co ze stopami procentowymi w 2026 roku?

- Oczekujemy, że już w pierwszym kwartale 2026 roku RPP zdecyduje się obniżyć stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych, a od drugiego kwartału 2026 roku stopa referencyjna NBP pozostanie już na docelowym - według nas - poziomie 3,5 procent - stwierdził ekonomista PKO BP Kamil Pastor.

- Głównym powodem stojącym za obniżkami stóp będzie kontynuacja spadku inflacji - na początku 2026 roku do około 2,5 procent w ujęciu rocznym, po czym trend spadkowy powinien zamienić się w stabilizację. Jednocześnie dynamika PKB pozostanie zbliżona do tegorocznej (3,5 procent), a główną nierównowagą będzie ta fiskalna – dodał.

Podkreślił, że możliwe są głębsze obniżki, jeśli na przykład dojdzie do istotnego spadku cen ropy, co może przełożyć się na umocnienie złotego. Innym czynnikiem, który może doprowadzić do pogłębienia skali obniżek, będzie jeszcze mocniejszy dezinflacyjny wpływ importu z Chin.

"Bardzo wyraźny komunikat"

- Nie widzimy istotnych argumentów makroekonomicznych za przerwą w obniżkach stóp procentowych. Musimy jednak uwzględnić bardzo wyraźny komunikat forward guidance [zapowiedź dotycząca przyszłej polityki pieniężnej - red.], który sformułował prezes NBP na konferencji prasowej po grudniowym posiedzeniu RPP - mimo swojej zwykłej niechęci do zapowiadania kolejnych ruchów Rady. Podążając za tym wskazaniem, w pierwszych miesiącach 2026 roku można spodziewać się krótkiej pauzy w obniżkach, a następnie powrotu do cięć. Podtrzymujemy przy tym prognozę, że stopa referencyjna osiągnie poziom docelowy 3,5 procent raczej wcześniej niż później – na pewno w pierwszym półroczu 2026 roku – powiedział ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

Podkreślił, że warunki do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce pozostają "bardzo korzystne". Jego zdaniem prognozowana ścieżka inflacji jest stabilna i bliska celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (wynosi on 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.). Dodał, że słabnąca presja płacowa ogranicza dynamikę cen usług, która dotychczas malała najwolniej.

- W 2026 spodziewamy się trzech obniżek stóp procentowych po 25 punktów bazowych - w marcu, maju i wrześniu. W efekcie stopa referencyjna zostanie obniżona do 3,25 procent - uważa ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

- Główny powód dalszych cięć to poprawiające się perspektywy inflacyjne. Sądzimy, że inflacja średnioroczna będzie poniżej 2,5 procent, a prognozowana przez nas ścieżka inflacji jest na niższym poziomie od oczekiwanej przez NBP - dodał.

Podkreślił, że oczekuje, że ceny energii nie wzrosną, a ceny gazu mogą nawet zostać obniżone. Według niego notowania cen żywności kształtują się korzystnie ze względu na duże zapasy zbóż w skali globalnej po udanych zbiorach. Poza tym ceny surowców są niskie, dolar amerykański pozostaje słaby, a import z Chin dodatkowo generuje presję na spadek cen towarów.

