Petru: płace w Polsce rosną wolniej niż inflacja

Według Ryszarda Petru "Rada Polityki Pieniężnej abdykowała". - Ona akceptuje bardzo wysoki poziom inflacji. Inflacja w grudniu w Hiszpanii wyniosła 5,8 proc., we Francji 5,9 proc. Taki poziom inflacji, zgodnie z prognozą NBP, będziemy mieć w drugiej połowie 2024 roku. Powtórzę: za dwa lata dopiero będziemy mieć tak niską inflację, jak we Francji czy Hiszpanii - mówił.

- Płace w Polsce rosną wolniej niż inflacja. Inflacja 17,5 proc., płace 14 proc. To 3,5 punktu procentowego różnicy. To oznacza, że przeciętny Polak traci 260 złotych miesięcznie. Inflacja zżera mu to z pensji i tak będzie dalej, w najbliższych miesiącach - stwierdził.

- Mamy bardzo mocne spowolnienie wzrostu, zmniejszenie aktywności gospodarczej, mniej inwestycji, brak KPO. To wszystko oznacza, że płace nie będą rosły szybko. Każdy Polak będzie więc relatywnie tracił. Rada Polityki Pieniężnej, prezes Narodowego Banku Polskiego mają cel, mają trzymać inflację na niskim poziomie. Czasem zdarza się szok, jak miał miejsce, ale oni powinni szybko sprowadzić ją do poziomu akceptowalnego społecznie, czyli między 3,5 proc., a 1,5 proc. - mówił Petru.

Borowski: to nie koniec wzrostu inflacji

Dr Jakub Borowski przypomniał, że Credit Agricole prognozowało, że poziom inflacji w grudniu wyniesie 17,3 proc. - To nie koniec wzrostu inflacji. Ten szczyt najprawdopodobniej będzie miał w lutym. To, co działo się w ostatnim czasie, czyli stabilizacja cen paliw (..) to jest taki czynnik, który sygnalizuje, że prawdopodobieństwo, że przekroczymy 20 proc. inflacji (..) ono spadło - mówił ekonomista.